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Наталья Кочанова назначена главой Администрации Президента Беларуси, Максим Рыженков – первым замом

21.12.2016 - 12:35

Новости Беларуси. Ряд кадровых решений принят 21 декабря главой государства. Новые лица теперь в руководстве Администрации Президента Беларуси.

Возглавила ее Наталья Кочанова – теперь уже бывший вице-премьер страны. Первым замом стал Максим Рыженков. До этого он занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета.


На встрече, которая 21 декабря прошла во Дворце Независимости, Александр Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации Президента, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию со всей вертикалью власти. Особое внимание поручено обратить на идеологическую и кадровую работу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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