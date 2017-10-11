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Наталья Кочанова вручила ордена Матери 24 многодетным минчанкам

11.10.2017 - 21:41

Новости Беларуси. Форум матерей, который 11 октября открылся в столице, уже в следующем году может получить статус национального. Об этом рассказала глава Администрации Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие проходит уже во второй раз. В этом году участие в нем принимают участие почти 5 сотен минчанок. Это многодетные матери, а также женщины, которым материнский статус дается сложно. К обсуждению актуальных проблем материнства и детства присоединились также депутаты и бизнес-леди.

Наталья Кочанова, глава администрации Президента Республики Беларусь:
Мы хотим здесь услышать выступления женщин, их информацию, которая станет, возможно, не простом планом для реализации в дальнейшем, а, возможно, будут внесены какие-то интересные предложения для дальнейшей реализации в законодательных актах. Со следующего года можно было бы этому форуму придавать статус республиканского. И он должен стать традиционным в нашей стране.

Многодетных семей в столице с каждым годом становится все больше. Сегодня 24 женщины награждены орденом Матери. Примечательно, что многие смогли успешно реализовать себя не только в семейной, но и в общественной жизни, и даже сделать карьеру.

Завершилась программа красочным концертом. Впрочем, минский форум матерей – это традиционно не только праздничное мероприятие, но прежде всего площадка для дискуссий. На сессиях женщины обсудили вопросы демографической безопасности, сохранения традиционных семейных ценностей и поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Наталья Кочанова вручила ордена Матери 24 многодетным минчанкам

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