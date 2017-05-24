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Наталья Македонская: В Беларуси можно увидеть около 200 сортов сирени!

24.05.2017 - 14:55

Словно в ожившей картине… В 3-ем месяце весны… В молочно-лиловые грезы погружается город… Цвет аметиста разукрашивает скверы, дворы, аллеи и сады…

Пурпур залил зеленый коврик улиц! И в плен взяла персидская краса – сирень! Цветет и пахнет в наших краях  это восточное растение уже 4 века и из года в год приглашает в увлекательный сиреневый променад.

 Наталья Македонская, ведущий научный сотрудник, куратор коллекции сирени центрального ботанического сада НАН Беларуси

Она стала главной героиней весны!Разнообразные цветки, ажурные соцветия розовато-лиловой гаммы, немного белого и капелька голубого. Несведущему может почудиться, что большинство этих красавиц «на одно лицо», но это лишьиллюзия.  

Своей деликатностью или ярким румянцем  онасимволизирует первую любовь, невинность и чистоту. А стойкость характера демонстрируют ее самые выносливые представительницы, способные«благоухать» даже при температурах до -60!!! Не носит на себе парфюм лишь горделивая Венгерская сирень. А разложить ароматную мелодию по ноткам могут только первоклассные маэстро.

Экстракт волшебного цветка не капля в море медицины!

Не прихотлива, но нежна! На предложение стать главным украшением вашего садового королевства отказом она ответит вряд ли. Подойдите к этому вопросу со знанием дела.

Есть удивительный цветок сирени: пять лепестков и сладковато-горький вкус – кратчайший путь к исполнению желаний!

Пусть ваша весна будет такой же душистой и гармоничной! 

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