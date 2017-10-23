Наталья Надольская о бывшем муже-тиране: «Воображаемая удавка на шее всё стягивается. И я начинаю терять себя»

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Что было «точкой невозврата»? Когда Вы поняли, что надо бежать и не оглядываться?

Наталья Надольская, телеведущая СТВ:

Наверное, когда я поняла, что у меня не осталось подруг, когда я поняла, что выходить из дома, по какой-то не очень веской причине, не нужно.

Когда меня за руку отвели в центр телефонной связи и попросили распечатку моих телефонных звонков.

То есть, когда я поняла, что вот, скажем так, эта воображаемая удавка на шее всё стягивается и стягивается. И я начинаю терять себя, свой внутренний стержень, свои навыки. Потому что я – человек общительный, у меня работа такая.

А правда, что самое сложное – в том, что это происходит постепенно? Нет точки какого-то надлома?

Наталья Надольская:

Да. Мне часто задавали вопрос: «А зачем ты замуж выходила? Куда ты смотрела? Что, ты не видела?» Женщины очень часто брутальность мужскую, силу, власть, которую они хотят видеть в мужчине – они воспринимают это, как положительный фактор. Я – тоже не исключение.

То есть, мне тоже хотелось, чтобы рядом был сильный мужчина, властный, волевой.

Он обещал потом измениться, когда Вы сказали, что Вы больше не будете вместе?

Наталья Надольская:

Да. Это – ещё одна уловка манипуляторов. Ведь они потом просят прощения. И даже после физического насилия. У меня есть знакомая, подруга, которую муж систематически, на протяжении 10-15 лет, избивает. И, когда я ей говорю, что: «Тебе нужно уходить от него», – она отвечает: «Он просит прощения. Он дарит цветы, он дарит подарки. Он признаёт свою вину. Ну, как не простить?»