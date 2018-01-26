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Анатолий Попов: «Научить ребёнка музыке нужно обязательно»

26.01.2018 - 13:12

В эти дни одно из самых известных учебных заведений Минска отмечает свой юбилей! 23-го января исполнилось 35 лет «Детской музыкальной школе искусств № 11 имени Владимира Оловникова».

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 11 имени В. В. Оловникова» – Анатолий Попов.

Детская музыкальная школа предполагает, в первую очередь, общие музыкальные знания, она не делает целенаправленно профессионалов-музыкантов?

Анатолий Попов, директор ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 11 имени В. В. Оловникова»:
Вы знаете, я ставлю задачу, как говорят иногда, важно научить слушать музыку, прежде всего, профессионально научить слушать музыку, не просто научить музыке. Нужно на 100% развить возможности ребёнка, всё, что можешь развить до предела. Например, я вам скажу, что у нас закончило на сегодняшний день где-то 1420 выпускников, 240 из них пошли в профессию. И девочки, которые будут выступать у вас, они наши выпускницы, закончили консерваторию, стали лауреатами многих международных конкурсов и сейчас работают у нас в школе.

Сколько инструментов можно освоить в вашей школе?

Анатолий Попов:
14 инструментов. На гитару у меня 20 человек на место. Самое интересное, что родители не понимают, что это наиболее сложный инструмент, который можно освоить.

С чего всё началось? Кто были её первыми выпускниками? Каким был Владимир Оловников? Как Анатолий Попов служил вместе с Владимиром Мулявиным?

Большое интервью Анатолия Попова и выступление Виктории Жданович и Дарьи Шнып смотрите в видеоматериале.

Интервью Анатолия Попова и дуэт аккордеонисток, выпускников музыкальной школы искусств № 11
Владимир Оловников
Фото. Владимир Оловников
Владимир Оловников
Фото. Владимир Оловников
Владимир Мулявин
Фото. Владимир Мулявин
Владимир Мулявин
Фото. Владимир Мулявин

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