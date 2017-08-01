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Научиться пользоваться компьютером, танцевать сальсу и краситься: в Минске открылись бесплатные курсы для слабовидящих

01.08.2017 - 20:33

Новости Беларуси. В столице для слабовидящих людей открыли специальные курсы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь они научатся без посторонней помощи пользоваться компьютером и даже наносить макияж.

Азы столь нелегких занятий они освоят вместе с опытными педагогами. А еще смогут танцевать сальсу.

Марина Швайликова:
Пробовала. Но не сальсу пробовала танцевать, а другие танцы. Очень мне нравится, но у меня, правда, не все получается. Но очень мне нравится учиться танцевать.

Александр Кругленя, тренер:
Этот наш курс рассчитан на работу с людьми, которые уже обладают каким-то запасом прочности. То есть они уже живут жизнью более-менее полноценной, но хотят еще лучше.

Люди, естественно, заряжаются и уезжают к себе другими совсем.

На курсы приезжают слабовидящие люди со всей страны. Для организации таких занятий был получен грант, поэтому для посетителей курсы бесплатные.

Научиться пользоваться компьютером, танцевать сальсу и краситься: в Минске открылись бесплатные курсы для слабовидящих

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