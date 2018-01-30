﻿ «Наука делает нашу жизнь лучше и интереснее». Журналист телеканала СТВ Ольга Коршун получила награду от НАН Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости телеканала

«Наука делает нашу жизнь лучше и интереснее». Журналист телеканала СТВ Ольга Коршун получила награду от НАН Беларуси

30.01.2018 - 18:27

Новости Беларуси. В Национальной академии наук Беларуси отметили лучших журналистов, пишущих о науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломы, грамоты и благодарности за освещение достижений наших ученых вручили победителям в четырех номинациях. Среди награжденных – журналист телеканала СТВ Ольга Коршун. Дипломом отмечен ее цикл репортажей в информационных программах нашего телеканала.

Ольга Коршун, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
2017 год был объявлен Годом науки в нашей стране. Особенно приятно, что в этот год отметили работу не только наших ученых, но и журналистов, которые активно трудятся, рассказывают всем белорусам о том, как наша наука делает нашу жизнь лучше и интереснее.

Мне, конечно, хочется сказать спасибо всей команде нашего телеканала, потому что без работы операторов, без работы видеоинженеров, без работы моих коллег – журналистов не получались бы такие материалы, которые потом отмечены такими высокими дипломами.

В конкурсе, который Академия наук проводила в восьмой раз, приняли участие как профессиональные журналисты, так и любители. Всего было представлено более 175 работ и около 70 авторов.

«Наука делает нашу жизнь лучше и интереснее». Журналист телеканала СТВ Ольга Коршун получила награду от НАН Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Как попадаешь в сказку». Работники научной сферы с экскурсией посетили Дворец Независимости
«Как попадаешь в сказку». Работники научной сферы с экскурсией посетили Дворец Независимости
«Достижения белорусских учёных – предмет гордости нашей страны». Президент поздравил исследователей с Днём науки
«Достижения белорусских учёных – предмет гордости нашей страны». Президент поздравил исследователей с Днём науки
18 единиц техники. Достижения белорусской науки 26 января покажут у Национальной библиотеки
18 единиц техники. Достижения белорусской науки 26 января покажут у Национальной библиотеки
Человек бы мог прийти, получить ресурсы и создавать свой бизнес. В Беларуси ждут появления инновационных проектов
Человек бы мог прийти, получить ресурсы и создавать свой бизнес. В Беларуси ждут появления инновационных проектов
«Был колоссальный просто труд»: 26 января объявят 10 самых значимых достижений белорусской науки
«Был колоссальный просто труд»: 26 января объявят 10 самых значимых достижений белорусской науки
Портативный суперкомпьютер, беспилотный летательный аппарат. Академия наук выберет 100 лучших разработок
Портативный суперкомпьютер, беспилотный летательный аппарат. Академия наук выберет 100 лучших разработок
Крайне нужна научная обоснованность: Академия наук и Комитет судебных экспертиз подписали соглашение о сотрудничестве
Крайне нужна научная обоснованность: Академия наук и Комитет судебных экспертиз подписали соглашение о сотрудничестве
Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й
Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й
Все новости по теме год науки, Белорусская наука
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru