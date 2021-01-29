«Наука никогда не была затратна и убыточна». В Минске впервые презентовали белорусский электромобиль
Новости Беларуси. Белорусские ученые нацелены на внедрение всех разработок в производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 29 января подчеркнул председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. В преддверии Дня белорусской науки в НАН состоялось собрание научной общественности.
Собрались около 250 представителей академической и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств. Было представлено около 200 научно-технических разработок и инновационных технологий. Многие из них демонстрировались впервые. Среди наиболее значимых – беспилотник «Мишень», который предназначен для имитации воздушных целей во время тренировок ВВС.
Впервые презентовали и белорусский электромобиль.
Он рассчитан на двух пассажиров и пока может использоваться только на закрытых территориях. Но в будущем его планируют выпустить и на дороги общего пользования.
Вадим Ивченко, заместитель начальника Республиканского компьютерного центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
Представлен электромобиль-пикап. Сегодня его премьера, он буквально вчера из цеха. Полный цикл проектирования цифрового, начиная от создания дизайна и до передачи на производство.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Окупаемость рубля вложена от 5, 7, 8 рублей до 150 рублей на рублевложении. То есть наука никогда не была затратна и убыточна, наука всегда была высокоокупаемая, но мало этого – сейчас ученые научились зарабатывать. Сейчас 2/3 от средств, которые необходимы Академии наук на ее функционирование, ученые зарабатывают самостоятельно посредствам разных договоров, грантов, заказов.
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Стоит отметить, что наши ученые добиваются результатов, отвечающих мировому уровню. Обеспечена положительная динамика индикаторов научной деятельности. Объем наукоемкого и высокотехнологичного экспорта за 2020 год составил почти 40 %.
«По городу я могу проехать порядка 400 км». Плюсы и минусы электромобиля
Электромобили заполняют дороги по всему миру. Производители запускают новые модели с батарейным питанием, создавая конкуренцию привычным автомобилям на бензине и дизельном топливе. Отличительным знаком такого транспорта являются новые регистрационные знаки.
Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
С 1 июля регистрационные подразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома выдают регистрационные знаки нового образца, на которых буквенные и цифровые обозначения нанесены зеленым цветом. Они предназначены для электрокаров, то есть транспортных средств, которые приводятся в движение электродвигателем.
Минск не остался в стороне, а рассмотреть в потоке машин экологичное авто помогут зеленые номера. С начала выдачи таких знаков, а именно с 1 июля, номерами нового образца обзавелись более шести сотен автовладельцев.
Александра Попова:
Для того, чтобы получить такой регистрационный знак, необходимо приехать в регистрационное подразделение ГАИ ГУВД Мингорисполкома, подать соответствующее заявление, предъявить правоустанавливающие документы на транспортное средство.
Внести свой вклад в защиту окружающей среды решил минчанин Антон. Признается: приобрел эко-автомобиль из-за интереса, так как машина обладает своими «плюшками». Но везде есть нюансы.
Антон Оксенюк:
Масла, фильтры и бензин в этот автомобиль не нужны. По обслуживанию здесь из жидкостей есть только антифриз, который охлаждает батарею, и тормозная жидкость. Все обслуживание автомобиля заключается в диагностике подвески и в замене жидкости раз в 25 тысяч.
Зарядил авто, подключил Wi-Fi и в путь. К слову, пополнить энергетический запас аккумулятора можно даже от обычной домашней розетки. Для этого нужен специальный кабель с блоком, защищающим цепь от перегрева.
Антон Оксенюк:
Из личного опыта скажу, что на сегодня, хотя у нас достаточно много зарядных станций, но при путешествии по Беларуси могут возникнуть определенные трудности, так как может быть занята зарядная станция.
Доехать до любого областного центра из Минска можно на одном заряде. Другой вопрос – везде ли найдется место для подзарядки? Не все белорусы понимают, что зеленые парковочные места предназначены только для электромашин.
Антон Оксенюк:
По городу я могу проехать на ней порядка 400 км. Автомобиль любит пробки, потому что именно в пробках он дополнительно подзаряжается. Когда отпускаешь газ, здесь происходит режим рекуперации, автомобиль самостоятельно притормаживает, за счет этого режима и подзаряжает себя.
Трассы эко-машина не любит, так как активно использует энергию. В зимний период приходится подогревать автомобиль, салон расходует шесть киловатт в час. Таким образом уменьшается расстояние, которое можно было бы проехать на полном заряде.
Антон Оксенюк:
Плюсом еще есть автопилот. Автомобиль сам едет по дороге, останавливается, перестраивается, объезжает автомобили, контролирует дорогу.
Если дорожной разметки нет – умное авто просит положить руки на руль и взять управление на себя. Подведем итоги: электромобили отличаются низкими эксплуатационными расходами и сокращают выбросы. Из минусов: проезжают меньшее расстояние и требуют время для зарядки.