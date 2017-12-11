﻿ Наука в Беларуси: «Что происходит» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Наука в Беларуси: «Что происходит»

11.12.2017 - 20:15

Новости Беларуси. О белорусской науке говорили во время ток-шоу «Что происходит». Как новые разработки и технологии внедряют в разные сферы жизни? Умеем ли мы их применять, продвигать и зарабатывать на них? И с какими проблемными моментами приходится сталкиваться учёным?

Сергей Красный: «Мы каждому человеку, зная его генетические мутации, можем подобрать абсолютно точно лечение»

Батюков: «Пластическая хирургия – штучная специальность. К нам приезжают к конкретному специалисту»

«Чиновники некоторых уровней мешают и учёным внедрить их великолепные изобретения, и мешают практикам сделать это экспортным товаром»

«Готовим направить Президенту уникальную систему, которая в Беларуси у нас не работала»: у учёных есть предложения, как аккумулировать энергию БелАЭС

Юрий Гигиняк об Антарктиде: «Запасы, которые там обнаружены – нефти, алмазов, золота – пройдёт 40 лет и это всё начнёт добываться»

Марзалюк о внедрении разработок учёных в производство: «Усё залежыць ад таго, хто кіруе, наколькі ён зацікаўлены»

Владимир Нистюк: «Вдруг Мингорисполком изменил своё решение. И проект, утверждённый Президентом, застыл и инвестор стоит. 35 миллионов долларов»

«Вучоны павінен мець права на рызыку, ён павінен займацца навукай. Вучоны – не заўсёды мэнэджэр»

Валерий Гончаров о белорусской науке: «Наша, может быть, «фишка» – в мульти- и в междисциплинарности»

«Нет денежных средств – дали грамоту. Невозможно дать грамоту – пожали руку»: Сергей Дубовик о том, как поощрять учёных

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Нет денежных средств – дали грамоту. Невозможно дать грамоту – пожали руку»: Сергей Дубовик о том, как поощрять учёных
Валерий Гончаров о белорусской науке: «Наша, может быть, «фишка» – в мульти- и в междисциплинарности»
«Вучоны павінен мець права на рызыку, ён павінен займацца навукай. Вучоны – не заўсёды мэнэджэр»
Марзалюк о внедрении разработок учёных в производство: «Усё залежыць ад таго, хто кіруе, наколькі ён зацікаўлены»
«Чиновники некоторых уровней мешают и учёным внедрить их великолепные изобретения, и мешают практикам сделать это экспортным товаром»
Первый студенческий спутник Беларуси запустят с космодрома в Китае в 2018 году
Первый студенческий спутник Беларуси запустят с космодрома в Китае в 2018 году
Национальная академия наук Беларуси
Проект стратегии «Наука и технологии: 2018 – 2040» предложен к обсуждению на сайте НАН
Петр Никитенко
Более 2,5 тыс. участников: II съезд ученых Национальной академии наук пройдёт в Беларуси
Все новости по теме Белорусская наука
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru