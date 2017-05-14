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Наваз Шариф – на встрече с Александром Лукашенко: вы являетесь фундаментом отношений Беларуси и Пакистана

14.05.2017 - 16:36

Новости Беларуси. Президент Беларуси принимает участие в форуме «Один пояс и один путь» в Пекине. Масштабный саммит торжественно открылся 14 мая в Китайском государственном конференц-центре. Сюда прибыли лидеры 29 стран. С некоторыми из коллег Александр Лукашенко успел пообщаться лично.

«Один пояс – один путь» здесь произносят более сотни раз в минуту, причем практически на всех языках мира. В пресс-центре форума более четырех тысяч журналистов. Вещают на телеканалы, ради и информ-агентства. Съемочная группа СТВ работает здесь с 6 утра по пекинскому времени. Если по Минску, то с часа ночи.

Это первые кадры официальной встречи, которые получили 14 мая журналисты. Си Цзиньпин на правах хозяина встречает гостей. Александр Лукашенко – по правую руку от главы Китая.

То, что форум ожидаемый, подтверждает интерес журналистов. Здесь представители СМИ стран «Шелкового пути». Каждый из них говорит о том, какую выгоду принесет этот глобальный проект обычным жителям.

Хина Фирдос, пресс-атташе посольства Пакистана в Китайской Народной Республике:
Это действительно историческое событие. Мы очень рады быть его частью. Этот проект выгоден не только для Китая, но и для всех стран, которые участвуют в нем.

Айгуль Адилова, журналист (Казахстан):
У нас есть свой проект, который также подразумевает под собой строительство инфраструктурных проектов, дорог автомобильных, железнодорожных. И получается, что этот экономический пояс может взаимно друг друга дополнять.

Кименг Хилтон, журналист (Камерун):
На этом форуме я услышал много конкретных предложений. Речь шла о борьбе с терроризмом, коррупцией и бедностью. Было отмечено, что китайский банк направит средства на борьбу с этим, а также на развитие инфраструктуры стран-участниц проекта.

Форум открыл вступительным словом председатель КНР Си Цзиньпин.

«Один пояс – один путь» – отличная площадка, чтобы встретиться с коллегами и обсудить не только вопросы глобального сотрудничества, но и регионального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализацию совместных проектов и укрепление торгово-экономических связей Беларуси и Пакистана обсудил Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам, что вы помните даже нюансы и детали нашей встречи в Минске. Если Господь и Аллах даст, мы с вами встретимся в начале августа снова в Минске. Мы вас ждем. Только я хочу, чтобы вы больше побыли у нас в Беларуси, чтобы я смог вам показать не только наши возможности в сфере производства, основных направлений нашего сотрудничества, но и показать прелесть этого клочка земли в центре Европы. Я вас жду, чтобы вы всей семьей побывали у меня в гостях. У нас будет что обсудить во время вашего визита.

Наваз Шариф, премьер-министр Пакистана:
За очень короткий промежуток времени нам удалось поднять уровень взаимоотношений Беларуси и Пакистана на очень высокую планку. Безусловно, таких темпов мы достигли благодаря нашим личным отношениям. Вы являетесь фундаментом данных отношений. И мы можем по праву этим гордиться.

Официальные мероприятия еще продолжаются. Съемочная группа СТВ работает на форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь» в Пекине. Первые итоги первого дня подведем уже вечером в программе «Неделя».

Наваз Шариф, премьер-министр Пакистана

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