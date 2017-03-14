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Наведение чистоты, дорога в никуда и покраска мачт: новости Минска за 14 марта

14.03.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Минск переживает весенние преобразования. По всему городу ведется благоустройство: от покраски световых мачт до подготовки газонов к цветочному оформлению. Куда еще стоит заглянуть тем, кто отвечает за порядок и чистоту, узнавала дежурный по городу Алексанра Панасюк.

Вот такой тракторный прицеп сотрудники «Зеленстроя» заполняют прошлогодним мусором всего за несколько часов.

С солнцем на улицы пришли и новые заботы для столичных служб.

Первое внимание – зеленым зонам. Здесь скоро специалисты начнут разбивать цветники, но для начала необходимо освободить площадки от накопившегося мусора.

Достаточна популярная пешеходная дорожка, которой нет, переходит в тротуар, который исчезает.

Такую картину мы увидели на перекрестке Якубова и Мачульского. Люди вынуждены идти по зеленой зоне и проезжей части. Другого выбора на этом участке у пешеходов нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алла Расолько:
Выстроили новые дома, благоустройства никакого. Ни пешеходных дорожек, ничего. Вот в данном случае – пешеходный переход, через него переходишь в никуда. Одна сплошная проезжая часть.

Ваня часто ходит на каратэ этой дорогой. Кроме отсутствия тротуара юного минчанина волнует и соблюдение водителями ПДД.

Минск становится краше. Сотрудники Мингорсвета, вооружившись кистями, освежают опоры по всему городу.

Они взяли в руки кисти, а наслаждаются пейзажем наши телезрители, которые в солнечный день впечатлились картиной масштабного благоустройства города.

Одна бригада рабочих за день преображает от шести до восьми световых мачт. Ближайшее время машины с подъемными устройствами будут постоянными спутниками столичных магистралей.

Наведение чистоты

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