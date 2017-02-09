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Naviband: если оборвётся честность, искренность друг к другу, то у нас всё закончится

09.02.2017 - 23:04

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Вот для того, чтобы нести свою искренность, которую вы декларируете, как часть своей истории, «Гісторыі свайго жыцця», вам рано или поздно придётся лицедействовать.

Артём Лукьяненко:
Мне, всё-таки, кажется, если у нас как-то оборвётся вот эта честность, искренность друг к другу, то у нас всё закончится. Может быть, на сцене ещё не закончится, но конкретно вот – то всё закончится, в принципе.

Ксения Жук:
Поэтому, главная наша задача – работать именно над этим, наверное.

Балансировать всё время.

Потому что, если закончится, значит, мы нарушим баланс. О чём я и говорила. «Инь» и «янь» – это всегда…

Артём Лукьяненко:
Это невозможно. Это самая такая игра, вообще, жизни. Ты никогда не знаешь, что может произойти.

Ксения Жук:
Конечно.

Артём Лукьяненко:
Поэтому, надо получать удовольствие и ценить друг друга как можно больше. И ценить то, что есть.

Полностью текст интервью и видео здесь

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