новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Naviband: мы «инь» и «янь»

09.02.2017 - 23:05

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Слушайте. Ну, а депрессия у Вас бывает?

Ксения Жук:
Конечно, бывает. Конечно.

Артём Лукьяненко:
На то мы и есть друг у друга.

Вы расходитесь в разные углы тогда?

Артём Лукьяненко:
Нет. Самое важное здесь понимать…

Вы вместе грустите?

Ксения Жук:
Мы «инь» и «янь», мы очень стараемся балансировать, потому что это важно.

Артём Лукьяненко:
Это невероятно круто.

Просто подарок жизни и судьбы.

Ксения Жук:
Тьфу-тьфу-тьфу.

Артём Лукьяненко:
Идти по жизни так вместе. Потому что у меня очень часто бывает такое, что: «Всё, эта песня – она, вообще…»

Ксения Жук:
Очень часто.

Артём Лукьяненко:
И есть Ксюша, которая мне говорит: «Соберись! Ты что! Смотри, что мы делаем, вообще. Смотри, что вокруг нас происходит». Но без этих эмоций никуда. И они приходят, они уходят. И в итоге, наверное, за счёт этого я понимаю и ещё больше дорожу тем, что у нас есть.

Ксения Жук:
Конечно. Потому что, если бы их не было, это было бы искусственно всё. Так как мы это переживаем, мы, на самом деле…

Самое главное в том, что мы живём тем, что мы делаем.

Меня спрашивают ещё: «Чем ты ещё занимаешься? Какие твои хобби?» Я не знаю, потому что моя вся жизнь – это то, что мы делаем. И, в какой-то степени, можно пошутить, что, мол: «Какая же у меня скучная жизнь. У меня только музыка. Это – моя работа». На самом деле, ничего не скучно. Это так потрясающе, что это у нас есть и, когда ты именно живёшь, засыпаешь и просыпаешься с этим чувством, что это то, что ты делаешь, тебя питает, питает других – это так потрясающе, так греет и заряжает.

У меня друг уехал сейчас в Америку и он пишет каждый день.

Артём Лукьяненко:
Вот такие вот сообщения. Он очень скучает.

Ксения Жук:
Он так скучает, что говорит: «Вы для меня – просто как связь с Родиной». И это не голословность. Это очень важно, мне кажется.

Полностью текст интервью и видео здесь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Это было очень спонтанно: Naviband об исполнении песни Джамалы на белорусском
Naviband о провокационных вопросах: мы – не политики
Naviband: если оборвётся честность, искренность друг к другу, то у нас всё закончится
Артём Лукьяненко
Группа «NAVIBAND» о «Евровидении-2017»: Хотим, чтобы про современную Беларусь узнало как можно больше европейских слушателей!
NAVIBAND
NAVIBAND представит Беларусь на «Евровидении-2017»
Джамала. Победитель «Евровидения-2016»
Официально: стало известно, где пройдет «Евровидение-2017»
Победительница «Евровидения» Лорин планирует вернуться на конкурс за второй победой
Евровидение 2017
Евровидение-2017. За право представить Беларусь будут бороться 13 исполнителей
Все новости по теме Евровидение 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru