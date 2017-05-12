Naviband о выходе в финал «Евровидения»: Гэта неверагодна! Дзякуй кожнаму за падтрымку!

Новости Беларуси. Беларусь – в финале «Евровидения». Группа Naviband еще раз исполнит композицию «Гісторыя майго жыцця» на евровизийной сцене в Киеве. Финал песенного форума состоится поздно вечером в субботу, 13 мая.

За титул победителя и главный трофей – Хрустальный микрофон – будут бороться 26 конкурсантов.

Беларусь ликует, фанаты «Евровидения» делятся эмоциями в социальных сетях. В эти минуты слова благодарности поступают в адрес наших артистов и всей белорусской делегации, которая находится в Киеве. В комментариях отмечают, что Naviband смогли обратить внимание к конкурсу даже тех, кто никогда не следил за «Евровидением». Напомним, впервые со сцены песенного форума прозвучала песня на белорусском языке.

Спустя полчаса после объявления победителей второго полуфинала (здесь подробнее) Артем Лукьяненко и Ксения Жук обратились к своим фанатам. На своей страничке в социальной сети музыканты благодарят всех, кто поддерживает их на протяжении всего евровизийного пути. Naviband лаконичны в формулировках. Они пишут: «Гэта неверагодна», и этим все сказано.