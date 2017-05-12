Белорусы Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця» прошли в финал «Евровидения»

В Киеве только что завершился второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение». 18 исполнителей, и только 10 путевок в финал.

Представители Беларуси группа Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця» прошла в финал.

Жюри и зрители оценили «полет» белорусов на евровизийной сцене. Журналисты уже назвали номер наших артистов сказочным, а дуэт – одним из самых аутентичных за всю историю конкурса. Казалось, вся многотысячная арена подпевает в такт Ксюше и Артему – Heyheyhayayayayo.



Ликуют фанаты «Евровидения» в Беларуси, ликуют социальные сети. Многие поклонники Naviband приехали в столицу Украины, чтобы поддержать наших ребят.

Naviband о выходе в финал «Евровидения»: Гэта неверагодна! Дзякуй кожнаму за падтрымку! (подробнее)

Беларусь принимает участие в главном песенном конкурсе Старого света в 14 раз. В финал наши артисты прошли в пятый раз. Напомним, шестое место Дмитрия Колдуна, завоеванное десять лет назад, пока самый высокий результат Беларуси на «Евровидении» (история участия белорусских исполнителей на конкурсе здесь).

Таким образом, определились все финалисты «Евровидения». Финальное шоу состоится в субботу, 13 мая.

За главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон – будут бороться 26 исполнителей.