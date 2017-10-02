новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Навигационные стенды для туристов появились на улицах Гродно

02.10.2017 - 12:49

Новости Беларуси. Первый из них установили в самом центре города. На карте отмечены объекты, которые находятся в шаговой доступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет ориентироваться на местности гостям безвизовой зоны. Все надписи на русском и английском языках.

Евгений Ародь, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома:
Информация на этих стендах – это информация об исторической части города Гродно и о том туристическом потенциале, который есть, опять же, у нас в исторической части. Это различные социальные объекты, музеи, различные памятники архитектуры, а также те места, которые привлекательны для туристов – это пункты общественного питания и остальная инфраструктура.

Где находятся пункты обмена валют и как пройти к королевскому замку уже сегодня можно узнать на улице Ожешко.

К слову, она одна из немногих, где еще сохранилась брусчатка. Всего в Гродно планируется установить полтора десятка таких стендов.

Навигационные стенды для туристов появились на улицах Гродно
Навигационные стенды для туристов появились на улицах Гродно
Фото. Навигационные стенды для туристов появились на улицах Гродно
Навигационные стенды для туристов появились на улицах Гродно
Фото. Навигационные стенды для туристов появились на улицах Гродно

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

О зарубежных гостях нужно сообщать в течение 3 часов – закон вступил в силу
О зарубежных гостях нужно сообщать в течение 3 часов – закон вступил в силу
Наша природа – глубинка, наши озера, леса, экотуризм: в декабре одним чартерным рейсом по направлению в Андалусию станет больше
Наша природа – глубинка, наши озера, леса, экотуризм: в декабре одним чартерным рейсом по направлению в Андалусию станет больше
По информации одного из российских аналитических агентств, Минск этой осенью обогнал Астану и Баку по посещаемости туристов
По информации одного из российских аналитических агентств, Минск этой осенью обогнал Астану и Баку по посещаемости туристов
Китайским туристам разрешат 30-дневный безвизовый въезд в Беларусь
Китайским туристам разрешат 30-дневный безвизовый въезд в Беларусь
Минтуризма: иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации уже не 5 дней, а 10
Минтуризма: иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации уже не 5 дней, а 10
Всего спокойного: как туристы поздравляли Минск с юбилеем
Всего спокойного: как туристы поздравляли Минск с юбилеем
Главный критерий – какие достопримечательности посетить: Минск попал в топ-30 мест, где можно отлично провести выходные
Главный критерий – какие достопримечательности посмотреть: Минск попал в топ-10 мест, где можно отлично провести выходные
В Минске появился второй информационно-туристический киоск
В Минске появился второй информационно-туристический киоск
Все новости по теме Туризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru