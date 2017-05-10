новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Наводнение в Канаде: поток смыл в реку машину с отцом и дочкой, закрыты школы, магазины

10.05.2017 - 09:56

Новости Канады. Канада страдает от сильнейшего за последние полвека наводнения. Жертвами стихийного бедствия стали 2 человека – мужчина и его маленькая дочь. Мощные потоки смыли автомобиль с ними в реку.

Чрезвычайное положение из-за наводнения объявлено сразу в нескольких регионах. Но самая сложная ситуация в провинции Квебек. В пострадавших населенных пунктах закрыты школы, детские сады, магазины. Справиться с бедствием своими силами местные власти не могут. На помощь призвали военных. Не остаются в стороне и простые жители. Вода прибывает настолько быстро, что им самим приходится заготавливать мешки с песком и строить дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Канаде: поток смыл в реку машину с отцом и дочкой, закрыты школы, магазины

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Около 130 населенных пунктов Канады оказались под водой из-за сильнейших наводнений
Около 130 населенных пунктов Канады оказались под водой из-за сильнейших наводнений
Наводнение в Перу. Число жертв превысило 110 человек, около 20 числятся пропавшими без вести
Наводнение в Перу. Число жертв превысило 110 человек, около 20 числятся пропавшими без вести
Наводнение в Колумбии: улицы завалены тоннами грязи и камней
Наводнение в Колумбии: улицы завалены тоннами грязи и камней
Число жертв наводнения и схода оползня в Колумбии превысило 250 человек
Число жертв наводнения и схода оползня в Колумбии превысило 250 человек
Циклон Дебби обрушился на Австралию: из-за разлива рек пять районов объявлены зонами стихийного бедствия
Циклон Дебби обрушился на Австралию: из-за разлива рек пять районов объявлены зонами стихийного бедствия
Наводнение в Перу
Наводнение в Перу унесло жизни уже 100 человек, на восстановление городов надо около $2,5 млрд
Наводнение в Перу
Каждый третий житель – без питьевой воды. Наводнение в Перу привело к гуманитарной катастрофе
Перу страдает от сильнейшего наводнения
Перу страдает от сильнейшего наводнения
Все новости по теме Наводнение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru