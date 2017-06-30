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Наводнение в Китае: пострадали более 5 млн человек, разрушено 7 тысяч зданий

30.06.2017 - 10:14

Новости Китая. От наводнения в Восточном и Центральном Китае пострадали более 5 миллионов человек. Стихийное бедствие спровоцировали сильные ливни, которые уже неделю заливают регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улицы городов и деревень превратились в бурлящие реки. Без вести пропали по меньше мере 13 человек. Разрушены более 7 тысяч зданий.

Наводнение уничтожило и важную туристическую достопримечательность – 800-летний Радужный мост. Деревянная переправа была построена таким образом, что ни одно наводнение ранее не могло полностью разрушить все 11 его секций одновременно. Именно поэтому основная часть конструкции сохранялась в течение восьми веков.

Наводнение в Китае: пострадали более 5 млн человек, разрушено 7 тысяч зданий
Наводнение в Китае
Фото. Наводнение в Китае
Наводнение в Китае
Фото. Наводнение в Китае
Наводнение в Китае
Фото. Наводнение в Китае
Наводнение в Китае
Фото. Наводнение в Китае

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