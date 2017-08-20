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Наводнение в Красноярске: из-за сильнейшего ливня затоплены улицы, обесточены жилые дома

20.08.2017 - 17:00

Новости России. В российском Красноярске из-за многочасового ливня ввели режим чрезвычайной ситуации. Канализация не справилась с большим потоком воды, и город буквально поплыл: подтопило дома, затопило улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие автомобили оказались заблокированы большой водой. Полностью закрыты для пешеходов все подземные переходы. Но самые серьезные проблемы – в системе энергоснабжения города. Без света – жилые дома. Некоторое время без электричества оставалась краевая клиническая больница. Последствия подтопления устраняют более сотни спасателей.

Наводнение в Красноярске: из-за сильнейшего ливня затоплены улицы, обесточены жилые дома
В Красноярске из-за сильнейшего ливня ввели режим ЧС
Фото. В Красноярске из-за сильнейшего ливня ввели режим ЧС
Наводнение в Красноярске
Фото. Наводнение в Красноярске
Наводнение в Красноярске
Фото. Наводнение в Красноярске

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