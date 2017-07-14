новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Наводнение в Японии: на острове Хонсю объявлено о полной эвакуации целого города

14.07.2017 - 10:07

Новости Японии. Наводнение в Японии принимает все более катастрофичные масштабы. 14 июля объявили о полной эвакуации города Инуяма на острове Хонсю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В районе этого населенного пункта только за час выпало до 120 миллиметров осадков. Из-за этого велика угроза не только наводнения, но и оползней. 

На минувшей неделе ливневые дожди привели к многочисленным паводкам и оползням в другом регионе – на острове Кюсю. Жертвами стихийного бедствия стали 30 человек, многие по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Наводнение в Японии: на острове Хонсю объявлено о полной эвакуации целого города

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Наводнение в Японии унесло жизни около 30 человек, десятки – пропали без вести
Наводнение в Японии унесло жизни около 30 человек, десятки – пропали без вести
80 человек погибли от наводнений в Китае
80 человек погибли от наводнений в Китае
В Японии из-за сильных дождей приказ об эвакуации получили 556 тысяч человек
В Японии из-за сильных дождей приказ об эвакуации получили 556 тысяч человек
Ливень в Болгарии: улицы Самокова превратились в реки, затоплены крупнейшие картофельные поля страны
Ливень в Болгарии: улицы Самокова превратились в реки, затоплены крупнейшие картофельные поля страны
400 рейсов отменят в аэропорту Пекина из-за сильных ливней
400 рейсов отменят в аэропорту Пекина из-за сильных ливней
Тропический шторм Синди в США: погиб 10-летний ребенок
Тропический шторм Синди в США: погиб 10-летний ребенок
200 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за опасности наводнения
200 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за опасности наводнения
Циклон в Венгрии: из-за затопления некоторые жители Будапешта покинули дома
Циклон в Венгрии: из-за затопления некоторые жители Будапешта покинули дома
Все новости по теме Наводнение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru