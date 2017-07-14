Наводнение в Японии: на острове Хонсю объявлено о полной эвакуации целого города

Новости Японии. Наводнение в Японии принимает все более катастрофичные масштабы. 14 июля объявили о полной эвакуации города Инуяма на острове Хонсю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В районе этого населенного пункта только за час выпало до 120 миллиметров осадков. Из-за этого велика угроза не только наводнения, но и оползней.

На минувшей неделе ливневые дожди привели к многочисленным паводкам и оползням в другом регионе – на острове Кюсю. Жертвами стихийного бедствия стали 30 человек, многие по-прежнему считаются пропавшими без вести.