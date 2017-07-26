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Найти 10 целей, попасть в мишени и с точностью до секунды вернуться: тест-чемпионат мира по вертолетному спорту на «Боровой»

26.07.2017 - 17:01

Новости Беларуси. На аэродроме «Боровая» в первый день международных соревнований по вертолетному спорту экипажи демонстрировали профессиональные навыки в навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолетчики в непростых для полетов погодных условиях искали скрытые наземные цели и практиковались в меткости. На прохождение трассы у авиаторов было не более 5 минут. Главную роль в этом виде программы играло не только мастерство пилота, но и зоркий глаз штурмана.

Ирина Грушина, первый заместитель председателя Международной вертолетной комиссии (Россия):
По дороге они должны пролететь три поворотных пункта, найти 10 целей (это полотнища, выкладываются в зоне поиска). Потом с точностью до секунды вернуться на аэродром, выполнить точно за одну минуту «коробочку»

и потом опустить кеглю в крышу, в отверстие 40х40 сантиметров.

Еще очень важный элемент: они сбрасывают два мешка в мишени на земле. Это надо сделать быстро, на определенной высоте и попасть в мишень.

Впереди у авиаторов вертолетный слалом, полеты на точность и гонки с грузами. Самая зрелищная часть соревнований запланирована на 29 и 30 июля.

Зрители смогут увидеть воздушный фристайл, комбинированную эстафету.

Самые смелые сами смогут подняться в небо. Эти соревнования – своеобразная репетиция перед Чемпионатом мира по вертолетному спорту, который пройдет в Беларуси в 2018 году (подробнее здесь).

Найти 10 целей, попасть в мишени и с точностью до секунды вернуться: тест-чемпионат мира по вертолетному спорту на «Боровой»

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