﻿ Найти работу или пройти переобучение: как безработным белорусам помогали трудоустроиться в 2017 году | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Найти работу или пройти переобучение: как безработным белорусам помогали трудоустроиться в 2017 году

10.01.2018 - 10:30

Новости Беларуси. В Беларуси уменьшается число безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, свыше 13 тысяч минчан нашли в 2017 году работу при содействии службы занятости.

Большинство желающих смогли трудоустроиться на ярмарках вакансий. Если ничего подходящего по специальности не нашлось, службы занятости предлагали пройти переобучение, например, на кондитера, повара, логиста, парикмахера или даже дежурного аттракционов.

Подходящую для себя вакансию смогли найти и студенты. Так, только за 2017 год около 5 тысяч учащихся смогли подрабатывать в свободное от учебы время.

Найти работу или пройти переобучение: как безработным белорусам помогали трудоустроиться в 2017 году

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Невыплата зарплаты: «Открытый разговор»
«Выдают полотенца, скатерти, простыни»: что делать, если зарплату платят товарами?
Колл-центр и электронные личные кабинеты: судебные исполнители в Беларуси будут работать по-новому
Как могут наказать нанимателя за невыплату зарплаты?
Не платят зарплату: как доказать и поможет ли в этом переписка с нанимателем?
Задерживают зарплату: что делать работнику?
3 месяца «за спасибо». История белоруски, которой не платили зарплату в мебельной фирме
Как будем отдыхать и работать в 2018 году: правительство утвердило график переноса рабочих дней
Как будем отдыхать и работать в 2018 году: правительство утвердило график переноса рабочих дней
Все новости по теме Работа в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru