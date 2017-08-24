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Названа предварительная версия следствия по делу о взрыве в Киеве

24.08.2017 - 20:26

Новости Украины. Спустя всего несколько часов после торжественного парада в правительственном квартале Киева раздался взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницу доставлены трое.

Одна из них получила серьезное ранение головы. За ее жизнь борются медики. Место происшествия оцепила полиция. Эксперты дают первые комментарии.

Оксана Блищук, начальник пресс-службы Главного управления национальной полиции Киева:
Эксперты сейчас тщательно осматривают местро происшествия и прилегающую территорию для того, чтобы собрать все вещественные доказательства, отправить их на экспертизу и установить, какой вид взрывного устройства был использован. Правоохранители так же устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего, а так же наличие видеокамер, которые могли запечатлеть момент совершения преступления. По факту уже открыто уголовное производство

по статье «Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц».

Названа предварительная версия следствия по делу о взрыве в Киеве

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