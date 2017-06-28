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Названа причина схода поезда с рельсов в нью-йоркском метро

28.06.2017 - 15:52

Новости США. Причиной аварии в нью-йоркском метро стало ненадежно закрепленное между путями ремонтное оборудование. Вспомогательную систему плохо зажали болтами, что спровоцировало ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 июня во время экстренного торможения поезда метро два вагона сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. Пострадали 34 пассажира. Половину из них госпитализировали медики. Чтобы эвакуировать 800 человек, застрявших под землей, специалистам потребовалось около часа.

Названа причина схода поезда с рельсов в нью-йоркском метро
Поезд сошел с рельсов в нью-йоркском метро
Фото. Поезд сошел с рельсов в нью-йоркском метро
Поезд сошел с рельсов в нью-йоркском метро
Фото. Поезд сошел с рельсов в нью-йоркском метро
Поезд сошел с рельсов в нью-йоркском метро
Фото. Поезд сошел с рельсов в нью-йоркском метро

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