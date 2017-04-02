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Названа причина смерти поэта Евтушенко

02.04.2017 - 16:02

Новости Беларуси. Печальная новость накануне пришла из США. На 85-м году жизни не стало поэта Евгения Евтушенко. Причина смерти – рак. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира, последнюю четверть века жил в Америке. Уроженец Иркутской области в 1952 году стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

Евгений Евтушенко – звезда так называемого периода «оттепели». Кроме поэтического таланта он обладал другими яркими творческими способностями. Прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер не раз бывал в Беларуси. Последняя встреча Евтушенко с Минской публикой состоялась в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования родным и близким поэта Евгения Евтушенко выразил Президент Александр Лукашенко.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США в возрасте 84 лет

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