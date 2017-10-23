новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Названы фильмы, которые любят пересматривать чаще всего

23.10.2017 - 13:59

Группа международных исследователей провела всемирный опрос и составила рейтинг фильмов, которые зрители пересматривают чаще всего.

На первом месте, с большим отрывом от остальных картин, оказалась сразу вся фантастическая трилогия Роберта Земекиса «Назад в будущее». Первая часть вышла в 1985 году и тут же стала невероятно любима, продолжения постигла та же участь – все три фильма сейчас являются едва ли не высочайшей точкой того, чего достигло развлекательное кино за всю историю.

Фото: imdb.com

На втором месте расположилась еще одна трилогия – преданные фанаты готовы пересматривать десять часов «Властелина колец» снова и снова.

Замыкает тройку первый фильм из цикла «Парк Юрского периода», снятый Стивеном Спилбергом.  

Фото: imdb.com

В пятерку вошли еще одна картина Земекиса «Форрест Гамп» и три части оригинальных «Звездных войн».

Далее идут картины об Индиане Джонсе, рождественская классика «Один дома», «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона, модернистская сказка «Принцесса-невеста», комедия «День сурка», лучший фильм всех времен и народов (по мнению пользователей интернета) «Побег из Шоушенка» и «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.

Фото: imdb.com

Также у зрителей популярны фильмы о Гарри Поттере, первая «Матрица», первые «Пираты Карибского моря», трилогия «Люди в черном» и первый «Крепкий орешек».

Кинокритики назвали лучшие комедии всех времен и народов (узнайте их здесь).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Матильда» и другие фильмы, которые хотели запретить
«Буратино» в Красном костёле и дом Янковского, Ерёменко и Станюты: экскурсия по Минску кинематографическому
Кадр из фильма «Брат»
Данила Багров стал российским национальным супергероем
5 лучших фильмов, снятых по компьютерным играм
Фото: instagram.com/redbook_magazine
«Я это категорически не приветствую»: Федор Бондарчук о ситуации с фильмом «Матильда»
«Моя задача – показать будущего императора не статуей, не иконой, а человеком». Большое интервью Алексея Учителя
Фу, какая гадость: 7 лучших злодеев из мультфильмов
Образ Беларуси в кино: в каких фильмах главную роль сыграл Минск и чем страна привлекает зарубежных режиссеров
Образ Беларуси в кино: в каких фильмах главную роль сыграл Минск и чем страна привлекает зарубежных режиссеров
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru