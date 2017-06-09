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Названы имена пятерых подозреваемых в совершении теракта в Иране

09.06.2017 - 10:47

Новости Ирана. Иранские спецслужбы опубликовали фотографии и назвали имена пятерых подозреваемых в совершении двух терактов. Все это местные жители, которые ранее воевали на стороне террористической группировки в сирийской Ракке и иракском Мосуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальным данным, жертвами вооруженного нападения на парламент страны и мавзолей имама Хомейни в среду стали 17 человек. Более полусотни получили ранения.

В память о погибших и пострадавших посольство Ирана в Минске открыло книгу соболезнований.

Названы имена пятерых подозреваемых в совершении теракта в Иране

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