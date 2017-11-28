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Названы пять худших фильмов за всю историю кинематографа

28.11.2017 - 14:21

В будущем наградном сезоне одним из самых ярких фильмов будет «Горе-творец» Джемса Франко. Трудолюбивый актер не только снял картину о создании «культовой» «Комнаты», но и сыграл в ней главную роль того самого Томми Вайсо.

«Комната». Фото: imdb.com

«Горе-творец» рассказывает о съемочном процессе фильма 2003 года «Комната» − картины настолько ужасной, что критики окрестили ее «Гражданином Кейном» плохого кино». К выходу ленты Франко популярные американские издания решили вспомнить и другие ужасающие фильмы, которые навсегда прописались в истории.  

«Акулий торнадо». Фото: imdb.com

«Комнате» единогласно было присуждено Гран-при, а вот на первое место критики поставили телефильм 2013 года «Акулий торнадо» о выброшенных на город из моря акулах. На втором месте детский фильм ужасов «Тролль 2» 1990 года, а замыкает тройку ремейк популярного мюзикла «Бриолин 2» с молоденькой Мишель Пфайффер (1982).   

«План 9 из открытого космоса». Фото: imdb.com

На четвертое место критики отправили картину легендарного Пола Верховена «Шоугелз» (1995), а последнюю строчку списка занимает треш-классика «золотого века» Голливуда «План 9 из открытого космоса» Эда Вуда 1959 года.

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