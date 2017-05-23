Не более 6 тонн: в связи с жарой с 23 мая вступают в силу ограничения при эксплуатации автодорог

Новости Беларуси. Ограничения при эксплуатации автомобильных дорог вступают в силу с 23 мая. Это сезонная необходимость, когда дневная температура воздуха достигает 25 градусов и более, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В отношении республиканских трасс, за исключением платных участков, максимальная нагрузка на одиночную ось днем ​​должна не превышать 6 тонн. Ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят пассажиров, гуманитарную помощь, скот и зерно, а также машины с холодильными установками.

На дорогах установлены временные знаки, для транспортных средств, попадающих под ограничения, определены площадки и места отстоя. За их перемещением будет организован постоянный контроль. Сезонные ограничительные меры вводятся не только в нашей стране, но и в других, где есть подобные климатические условия, и где заботятся о дорогах.