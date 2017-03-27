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Не больше мобильного телефона. Великобритания ввела запрет на провоз электроприборов в салонах самолетов

27.03.2017 - 08:44

Новости Великобритании. Великобритания ввела запрет на провоз электронных приборов в салонах самолетов. В ближайшее время авиакомпании разработают комплекс мер по выполнению нового требования. При этом пронести на борт самолетов гаджеты, размер которых будет превышать размер мобильного телефона, не смогут граждане всех без исключения стран.

На такие меры приходится идти из-за повышенной террористической угрозы. Ранее власти США ввели аналогичный запрет после того, как злоумышленники пытались пронести на борт взрывчатку под видом планшета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания

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