Не есть, не пить, не обливаться и не сидеть: фонтаны Рима объявлены неприкасаемыми

Новости Италии. Римские фонтаны объявлены неприкасаемыми. Отныне запрещается есть, пить, а также обливаться и сидеть у достопримечательностей, которые относятся к памятникам архитектуры. За нарушение предусмотрен штраф до 240 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караться будет и загрязнение фонтанов. Исключение предусмотрено только для монет. Благодаря традиции оставлять их в воде самый крупный фонтан Рима – Треви – «заработал» в 2016 году рекордные почти полтора миллиона евро. Средства отправили на благотворительность.