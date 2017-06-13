новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Не есть, не пить, не обливаться и не сидеть: фонтаны Рима объявлены неприкасаемыми

13.06.2017 - 10:20

Новости Италии. Римские фонтаны объявлены неприкасаемыми. Отныне запрещается есть, пить, а также обливаться и сидеть у достопримечательностей, которые относятся к памятникам архитектуры. За нарушение предусмотрен штраф до 240 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караться будет и загрязнение фонтанов. Исключение предусмотрено только для монет. Благодаря традиции оставлять их в воде самый крупный фонтан Рима – Треви – «заработал» в 2016 году рекордные почти полтора миллиона евро. Средства отправили на благотворительность.

Не есть, не пить, не обливаться и не сидеть: фонтаны Рима объявлены неприкасаемыми

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Почему Лондон остался без боя Биг Бена?
Почему Лондон остался без боя Биг Бена?
Часовня храма Гроба Господня в Иерусалиме открылась после реставрации
Часовня храма Гроба Господня в Иерусалиме открылась после реставрации
Пирамида-матрешка найдена в древнем городе майя
Пирамида-матрешка найдена в древнем городе майя
Скейт-парк в Испании
Фотофакт: как в Испании заброшенную церковь превратили в скейт-парк
Александра Володина
Александра Володина, магистр исторических наук, экскурсовод в программе «УТРО» на СТВ
Фонтаны - символ лета и любимое место встреч
Визитная карточка города. Фонтаны - символ лета и любимое место встреч
Вероника Кондратюк, СТВ
Самый масштабный издательский проект страны презентовали в Минске: фотоальбом «Беларусь замковая» весит 5 кг
Туристы. ЧМ-2014 по хоккею в Минске
Как проводят свободное время в Беларуси иностранные туристы?
Все новости по теме Достопримечательности
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru