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Не говорите мне это слово: почему земледелец из Ивье не считает себя иждивенцем

04.02.2017 - 19:40

Те, кто не работает или делает вид, что не работает, а, значит, не платят налоги, с недавних пор попали в разряд «тунеядцев» (это советский термин, устаревший морально), следуя Декрету № 3, правильнее говорить – «иждивенцев». Такое определение тоже не каждому по нраву. И в связи с принятием Декрета № 3, проявились люди или группы людей, несогласные с новыми правилами, попавшие, мол, под раздачу. Один из примеров – в сюжете Евгения Пустового.

Лопаты, грабли и свои дела земледельцы из Ивье отложили в сторону. «Большой разговор с Президентом» в маленьком райцентре слушали внимательно. Особенно о Декрете № 3. Он нацелен на тех, кто не работает вообще, но зацепил и тех горожан, которые трудятся на себя.

Андрей Гарон, владелец земельного участка:
Мы ведем личное подсобное хозяйство. Но, поскольку живем в городе, оформить замелю для этого вида деятельности у нас нет возможности. Хотелось бы как-то урегулировать этот юридический казус.

Если сельчане занимаются выращиванием огурцов, помидоров или капусты на продажу, то социальный сбор они не платят, а вот для горожан таких условий нет. Одним словом – иждивенцы.

Таких как Андрей Гарон – тепличников – в Ивье три сотни. Эта улица с говорящим названием Хуторская ­– на краю райцентра, а раньше здесь вообще деревня была. А сам райцентр был городским посёлком. Приравнивался к сельской местности. Теперь это город. Статус изменился, деревенский уклад остался. Среди местных – много татар, а их традиционное занятие – земледелие. Поэтому они себя ни тунеядцами, ни иждивенцами не считают.

Андрей Гарон:
В конце февраля уже посевная начинается. Помидоры высевать. И как только позволят погодные условия и земля оттает – сразу же в работу. И так до декабря.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Иждивенцы.

Андрей Гарон:
Не говорите мне это слово.

В местном райисполкоме о проблеме знают. Чиновники рассказали, что с просьбой освободить от уплаты сбора за два года обратились 20 человек. Но на встречу пошли лишь одному. Другие, мол, не бедствуют. И машины покупают, и квартиры в Минске. Но учитывая небольшое население городка – чуть более семи тысяч и дефицит рабочих мест – здесь всё-таки ждут тепличных условий для тепличного бизнеса.

Не говорите мне это слово: почему земледелец из Ивье не считает себя иждивенцем

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