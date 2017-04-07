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«Не хватает профессионалов». В Минтруда рассказали, какие специалисты нужны белорусскому рынку

07.04.2017 - 19:07

Новости Беларуси. Какие сейчас специальности востребованы, рассказали в программе «Открытый разговор».

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Не хватает профессионалов, как бы это банально ни звучало. Как во все времена. Мы говорим, что сегодня, с одной стороны, избыток и юристов, и экономистов, и бухгалтеров. Но, в то же время, видим, что, когда наниматель приходит к нам за помощью, говорит: «Ну, помогите мне найти юриста». Или, например, инженера.

И мы видим, что выбор достаточно ограничен.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Наверное, не работает ещё чёткая система – когда определяется, какие специалисты в какое время будут нужны.

У нас то учителя, то медики, то экономисты, то юристы идут одновременно, одним потоком.

А надо, чтобы наши уважаемые наниматели вместе с профсоюзами, с правительством разработали такую комплексную программу. Чтобы мы знали, что, например, сейчас на рынке труда будут создаваться такие-то новые рабочие места, будут нужны вот такие-то специалисты, а через 5 лет будут создаваться другие предприятия, другого профиля.

Олег Токун:
Почему существует безработица? Потому что люди ищут одну работу, нанимателям нужны другие специалисты.

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