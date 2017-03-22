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«Не многие страны в мире обладают такой технологией». Беларусь представила беспилотники на выставке LIMA в Малайзии

22.03.2017 - 09:45

Новости Беларуси. Беларусь презентовала серию беспилотников на выставке в Малайзии. На крупнейшем в регионе смотре военной техники наша страна представлена впервые. Отечественные предприятия привезли наиболее востребованные образцы вооружения.

На сотне квадратных метров – именно столько занимает белорусский стенд – разместились современные средства радиолокации, оптическая и оптико-электронная продукция, устройства отображения информации. Только в первый день выставки белорусы провели переговоры с представителями почти десятка стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Скрага, генеральный директор предприятия «Белспецвнештехника»:
Наши системы борьбы с беспилотными аппаратами находят спрос и очень большой отклик. Потому что не многие страны в мире обладают такой технологией. И еще меньше стран в мире готовы продавать такие технологии. Есть предпосылки заключения контрактов в регионе юго-восточной Азии.

Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA проходит уже почти 30 лет. В этом году в ней участвуют около 350 компаний почти из 40 стран. Ежегодно выставку посещают около 400 тысяч человек.

«Не многие страны в мире обладают такой технологией». Беларусь представила беспилотники на выставке LIMA в Малайзии

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