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Не наступает беременность: когда стоит идти к врачу

29.11.2017 - 17:02

Новости Беларуси. Если зачатие не происходит, через сколько времени стоит начинать беспокоиться, рассказали в программе «Теледоктор».

Алла Зубарева, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:
Было проведено исследование, которое доказывает, что наступление беременности у 30% пар – первые 3 месяца начала планирования беременности. В дальнейшие 6 месяцев наступает беременность у остальных 60-70%.

И к концу года беременеют остальные 10%.

Поэтому, если в течение года не наступила беременность – это уже является поводом пары обратиться на консультацию к врачу. Диагноз «бесплодие» выставляется супружеской паре, которая в течение года живёт регулярной половой жизнью без использования средств контрацепции.

Теледоктор. Бесплодие

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