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Не ожидали, что она станет хитом такого масштаба: Юлианна Караулова о песне «Ты не такой»

16.02.2017 - 22:19

Певица Юлианна Караулова в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Надо сказать, что, в общем, немаловажная часть в этом успехе – это песня. Песня, которую написала, кстати, моя землячка, моя добрая знакомая Татьяна Липницкая, вообще, больше всем известная, как Бьянка. Правда, что вы сидели на кухне и, в общем, обсуждали: «Как бы нам сочинить хит?»

Юлианна Караулова:
Да, абсолютная правда. И песня, действительно, родилась случайно. И я честно скажу, что никто не ожидал, что она станет таким хитом.

Даже Бьянка не ожидала.

И, конечно, когда мы её делали, когда мы её выпускали – мы надеялись на то, что её услышат люди, на то, что они её полюбят. Но мы не ожидали, что это произойдёт так молниеносно, и что, действительно, она станет хитом такого масштаба.

Полностью текст и видео интервью здесь

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