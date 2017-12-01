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Не платят зарплату: как доказать и поможет ли в этом переписка с нанимателем?

01.12.2017 - 21:28

Новости Беларуси. Что является доказательством невыплаты зарплаты, рассказали в программе «Открытый разговор».

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:
Работнику можно и не доказывать.

Сегодня заработная плата, как правило, выплачивается на карточки.

И работнику достаточно обратиться в свой банк и попросить выписку со своего карт-счёта.

Илона Волынец, СТВ:
А в суде можно использовать переписку с нанимателем, который бесконечно кормит «завтраками» и обещаниями?

Кирилл Азаренко:
Переписка – косвенное доказательство. Но, если будет необходимость, то её можно также приложить.

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