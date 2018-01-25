﻿ «Не потому что люди летом больше курят, чем зимой»: как пожары на балконах зависят от сезона? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

«Не потому что люди летом больше курят, чем зимой»: как пожары на балконах зависят от сезона?

25.01.2018 - 00:39

Новости Беларуси. О том, что сезонность возникновения пожаров касается и жилых домов, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Да, сезонность возникновения пожаров существует. Если мы говорим про жилой сектор, то здесь причины, вряд ли, зависят от сезонности. А по сезонности – это больше природного характера возгорания, к которым приводят неправильные действия человека. Весна, лето – это возгорание растительности, лесов. Либо сознательно люди выжигают и это приводит к большим пожарам. Либо, когда люди из окон автомобилей, проезжая вдоль трасс, выбрасывают окурки. Либо из окон балконов. Если говорить про балконы, летом это часто приводит к попаданию окурка на другой балкон, и возгорается имущество там. Почему это имеет сезонность? Не потому что люди летом больше курят, чем зимой. Просто зимой факторов сопутствующих меньше, в виде температуры и влажности, чтобы пожар развился – их летом гораздо больше.

Поэтому зимой попросту число не возникших пожаров больше.

Поэтому призываю людей нормально к этому относиться. И, если уж вы имеете такую вредную привычку, пусть она будет вредной только для вас, а не для других, и тем более, не угрожает чужой безопасности.

Снегопады, лёд, пожары – работа спасателей зимой: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

МЧС: «Большинство пожаров и гибели людей происходит там, где мы чувствуем себя безопаснее всего – в нашем жилье»
МЧС: «Ваша машина помешает даже вам оказать помощь, если вы подпёрли свой подъезд»
В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом
В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом
В Несвижском районе загорелся жилой дом, хозяева получили ожоги
В Несвижском районе загорелся жилой дом, хозяева получили ожоги
В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов
В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов
В Смолевичском районе сгорел деревянный дом, погибла 81-летняя женщина
В Смолевичском районе сгорел деревянный дом, погибла 81-летняя женщина
Семья звала на помощь, но никто не помог. Сильный пожар в жилом доме в Индии
Семья звала на помощь, но никто не помог. Сильный пожар в жилом доме в Индии
Число пострадавших от пожара в жилом доме в Нью-Йорке возросло вдвое
Число пострадавших от пожара в жилом доме в Нью-Йорке возросло вдвое
Все новости по теме Пожар в доме
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru