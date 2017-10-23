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«Не путайте депрессивные состояния с психологическими расстройствами»: какие последствия учёта на Бехтерева?

23.10.2017 - 21:11

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Наталья Титовец, директор медицинского центра:
Учёт на Бехтерева. Чаще нужно обратиться и сказать: «Помогите мне». Нежели скрывать это. Потому что не так страшен статус социально опасной семьи, как то, когда детей, действительно, может избить их отец. Не так страшен статус того, что ты обратился за помощью к психотерапевту, он тебе назначил препараты – ты в нормальном, адекватном состоянии, ты можешь воспитывать своих детей, ты можешь принять верное решение на данный момент, а не находиться в состоянии психоза. На учёте на Бехтерева – это не значит, что Вас поставили на учёт, и, как только Вы устраиваетесь на работу, у Вас справка, и написано, что в месте работы Вам отказано. Это – абсолютно другие категории этих людей.

С депрессивными состояниями – это другая диагностика, по-другому учёт.

Грубо говоря, они будут приходить просто к психотерапевту, получать своё лечение.

А, допустим, при получении медицинской справки для возобновления прав, всё время, запрос идёт, как раз-таки, в медучреждение.

Наталья Титовец:
Не путайте депрессивные состояния с психологическими расстройствами. Мало того, есть частные психотерапевты.  

Насилие в семье: «Что происходит»

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