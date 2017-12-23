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Не работала или была ремесленником, и ушла в декрет: где получать «детские»?

23.12.2017 - 00:25

Новости Беларуси. Нюансы получения мамами в декрете пособий обсуждали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Пособия по уходу за ребенком выплачивают по месту работы мамы?

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
Либо по месту работы мамы, либо по месту работы отца, в случае, если мама не работала, в случае, если мама самостоятельно уплачивала взносы в Фонд соцзащиты. И, если это – микроорганизация, в количестве до 15 человек, – соответственно, мама получает пособие в ближайшем территориальном центре социальной защиты.

Декретницы: «Открытый разговор»

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