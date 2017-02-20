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«Не раскаиваюсь, вину признаю»: в Минске проходит заседание суда по делу о нападении в ТЦ «Европа»

20.02.2017 - 13:44

Новости Беларуси. Владислав Казакевич, обвиняемый в убийстве бензопилой в минском торговом центре, полностью признал свою вину. В Минске проходит первое заседание по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых – молодой человек, студент одного из столичных вузов. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса.

Заседание в Мингорсуде проходит в закрытом режиме. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей, в том числе ее несовершеннолетняя дочь. Семья уже заявила сразу несколько исков о компенсации морального и материального вреда. Заявленная сумма – более 100 тысяч рублей.

Сам обвиняемый признался, что планировал массовое убийство по месту учебы в своем институте. Реализовать эти планы в тот момент помешала техническая неисправность инструмента. Казакевич также рассказал, что хотел захватить заложников и не выразил сожаления по поводу произошедшей трагедии.

Владислав Казакевич, обвиняемый:
Нечего говорить. Не раскаиваюсь.

Александр Александронец, муж погибшей:
Я просто уверен в том, что суд вынесет справедливое решение и будет назначена в отношении семьи справедливая компенсация морального вреда. Для меня справедливое решение – максимально возможный срок по этому делу. 15 лет – это максимально, конечно. А так вообще за такие вещи… В любом случае время лечит, но боль не уходит.

Трагедия произошла в октябре. Молодой человек с бензопилой и кувалдой в торговом центре устроил настоящую кровавою резню. Жертв он выбирал среди работников и посетителей. Нападавший был задержан. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления несовершеннолетний осознавал значение своих действий и мог руководить ими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не раскаиваюсь, вину признаю»: в Минске проходит заседание суда по делу о нападении в ТЦ «Европа»

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