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Не смотря на погоду все состоится: в замке Радзивиллов в Несвиже начались «Вечера Большого театра»

23.06.2017 - 20:18

Новости Беларуси. В стиле лучших европейских традиций. «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» в восьмой раз собирают гостей в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из самых значительных событий театрального сезона открылось 23 июня уникальным концертом «Белорусский классицизм».

А вечером под открытым небом ценители высокого искусства смогут насладиться шедеврами хореографии. Там Большой театр дает балет «Жизель».

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Это финальный аккорд очередного театрального сезона. По сути, фестивалем мы завершаем сезон, показываем свои лучшие спектакли. Люди ждут с нетерпением. Не смотря на погоду все состоится, все прекрасно, все здорово.

Традиционный праздник классической музыки и высокого искусства продлится три дня. 24 июня во внутреннем дворике Несвижского замка разгорятся нешуточные сицилийские страсти: зрители увидят оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь».

А завершится фестиваль грандиозным Радзивилловским балом.

Не смотря на погоду все состоится: в замке Радзивиллов в Несвиже начались «Вечера Большого театра»

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