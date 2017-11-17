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«Не снимал жатву – не белорусский журналист»: корреспондент СТВ стал призером конкурса на лучшее освещение в СМИ уборочной

17.11.2017 - 14:59

Новости Беларуси. Победители национального конкурса на лучшее освещение в СМИ уборочной кампании названы 17 ноября в Минске. Среди них и сотрудник нашего телеканала – журналист Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нашего коллеги диплом III степени в номинации «Лучший авторский видеосюжет в телеэфире» за репортаж о ночной жатве в Клецком и Копыльском районах.

Григорий Азаренок, корреспондент дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Поскольку я чаще всего работаю в столичной службе новостей, это была моя первая жатва. Говорят, не снимал жатву – не белорусский журналист. Я рад, что получилось. Получать признание всегда приятно, поэтому будем работать, будем стараться, чтобы делать сюжеты еще качественнее, еще интереснее.

Владимир Гаркун, заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь:
Хотелось бы отметить и поблагодарить все СМИ за то, что вы нормально, доступно для народа освещали ход полевых работ, работ в сельском хозяйстве. Чтобы народу были доступны не только ситуации, когда где-то что-то не убрали, что-то не сделали, а реально – почему, как и что.

В конкурсе приняли участие 152 работы. Это фото и видеоматериалы, статьи в газетах и репортажи в эфире каналов белорусского радио. Наш телеканал на протяжении всей уборочной кампании широко освещал труд аграриев. В эфир вышло более полусотни сюжетов.

«Не снимал жатву – не белорусский журналист»: корреспондент СТВ стал призером конкурса на лучшее освещение в СМИ уборочной

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