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Не святой отец: СК раскрыл подробности скандального задержания вербовщика жриц любви в Витебске

07.08.2017 - 17:34

Новости Беларуси. Следственный комитет раскрыл подробности скандального задержания вербовщика жриц любви. Пикантность ситуации в том, что подозреваемый – по его же словам – является священником в одном из храмов Ленинградской области.

«Взяли» батюшку с поличным. Мужчина, обещая золотые горы, пытался вывезти двух жительниц Витебска в Санкт-Петербург для занятия проституцией. До борделей девушки так и не доехали. Подозреваемый вместе с дамами – 20 и 30 лет – был задержан прямо в районе витебского автовокзала. Планы россиянина сорвались непосредственно в момент посадки в автобус. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации по ч. 1 ст. 14, ч.2 ст. 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства другого лица для занятия проституцией). Подозреваемый допрошен. Следователи в настоящее время вносят ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Белорусские следователи планируют обратиться за правовой помощью в Россию, в том числе для получения информации, которая окончательно прольет свет на личность подозреваемого.

Не святой отец: СК раскрыл подробности скандального задержания вербовщика жриц любви в Витебске

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