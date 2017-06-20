«Не торопитесь пить таблетки, не торопитесь делать операции»: как улучшить самочувствие с помощью массажа

Понимать себя, чувствовать гармонию духовную и физическую – такое состояние позволяет полноценно наслаждаться жизнью и покорять любые высоты.

Один из способов прислушаться к себе – изучить импульсы своего тела и понять, какие сигналы оно нам подаёт. Помочь в этом может массаж. Инструктор по физической реабилитации Сергей Водотыка вот уже 12 лет занимается искусством массажа. Он искренне предан своему делу.

Сергей Водотыка, инструктор по физической реабилитации, массажист:

Глобальная миссия – я так для себя это вижу. Кроме того, что я могу помогать отдельно взятым людям, которые ко мне приходят с жалобами, и замечательно, если я вижу результат, я просто счастлив. Кончено же, вместе с ними.

Сергей – один из первых в стране начал использовать мануальное мышечное тестирование. Этот метод позволяет читать язык тела, лечить психоэмоциональные, биохимические и другие нарушения в организме. Протестировать можно практически все мышцы.

Сергей Водотыка:

Мы с вами тестируем большую грудную мышцу. Исходное положение – вертикальное. И человек на выдохе давит прямой рукой к противоположному плечу.

Год назад мышечное мануальное тестирование помогло Алексею обнаружить болезнь и предотвратить её развитие.

Алексей Невский:

Мы протестировали через мышцы, и оказалось, что у меня проблемы с двенадцатиперстной кишкой. Буквально 3-4 занятия, и у меня начало улучшаться пищеварение.

Разновидностей массажа существует масса – от классического до спортивного. Один из самых необычных для наших широт – китайский массаж Гуаша. Он обладает высокой эффективностью и практически не имеет противопоказаний.

Сергей Водотыка:

Основной смысл этого массажа состоит в воздействии на кожные покровы. Выскребание по кожным покровам определённым образом до образования гематом, синяков считается энергией Ша – негативная энергия, которая выходит вместе с кровью на поверхность, вынося с собой токсины.

Наверняка, многие помнят процедуру, которая в простонародье называлась «ставить банки». Оказывается, это своего рода аналогия восточного вакуумного массажа, главная цель которого – усиление кровообращения.

Сергей Водотыка:

Может устанавливаться на различных частях тела. Иногда даже ставят на лицо. Массаж может производиться разными способами. Может быть динамическим и статичным, если нас интересуют особо проблемные зоны.

Ещё один экзотический вариант массажа – это стоун-массаж, он повился в Южной Америке. Инструмент – специальные камни, изготовленные из базальта. Они отлично удерживают тепло и передают его человеческому телу.

Сергей Водотыка:

Считается, что эти породы несут в себе определенную энергию, которую они передают человеку в процессе использования.

Тесно связана с массажем наука психосоматика, которая базируется на том, что психологическое состояние человека оказывает влияние на здоровье той или иной части тела. Вы наверняка слышали из уст знакомых: «голова болит от мыслей». Так, лоб отвечает за мысли о будущем, затылок – о прошлом. Горло может болеть от стресса, а близорукость говорит о страхе перед неизвестностью.

Головная боль – один из самых распространённых недугов. Часто он связан с шейным отделом позвоночника. Оказывается, даже непрофессионал способен сделать массаж, который улучшит самочувствие.

Сергей Водотыка:

Подушечками четырёх пальцев выполняем разминающие, раздавливающие движения по всей задней поверхности шеи. Есть ещё важная мышца – грудино-ключично-сосцевидная. Разминаем ее между подушечкой большого пальца и согнутым указательным. Это очень важная мышца. Я бы сказал, что в первую очередь нужно обратить внимание именно на нее.

Массаж – замечательный способ лечения и профилактики большого количества заболеваний, с которыми зачастую борются медикаментозно или же с помощью хирургического вмешательства.

Сергей Водотыка:

Хотелось бы обратиться к людям: не торопитесь пить таблетки, не торопитесь делать операции. Потому что в большом количестве случаев заболевания можно вылечить правильным висцеральным массажем, массажем внутренних органов. Есть простой способ. Наша задача состоит в том, чтобы глубокими разминающими движениями подгонять содержимое живота как будто к пупку.

Часто после трудного дня или долгого хождения на каблуках отекают и ноют ноги. Существует несложный и эффективный метод, который поможет с этим справиться.

Сергей Водотыка:

Здесь наша основная задача будет состоять в глубоких медленных выжиманиях. Словно выжимаем тюбик.

Мы желаем вам научиться прислушиваться к своему телу и оставаться здоровыми и полными сил.