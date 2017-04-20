новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Не управление, а согласие». Почему с ребёнком надо вести себя так, как будто он сам себя воспитывает?

20.04.2017 - 23:32

Шалва Амонашвили, педагог, психолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Шалва Амонашвили, педагог, психолог:
Просто любите детей и в этой любви дайте знания. Они полюбят вас взамен и будут глотать эти знания.

Но учителя многие с трудом это понимают, не приучены к любви.

Приучены к методикам, технологиям, а в них любви нет. Не только в душе, но и способом надо любить ребёнка. Дай ему право выбора. Как будто, выбора. Как будто, он – участник этого процесса. Как будто, он сам себя воспитывает. Как будто, он иногда тебя самого учит. Как будто. Ибо «как будто» – модус психологии ребёнка. Это – модус психологии согласия.  Не управление, а согласие.

Полностью интервью смотрите здесь: «Просто любите детей и в этой любви дайте знания»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Всю жизнь отдать ребёнку – это не годится»: педагог Шалва Амонашвили
Педагог Шалва Амонашвили: «Если раздражаетесь, Вы уже – не воспитатель Ваших детей»
Педагог Шалва Амонашвили: «Взял отметки, сжёг в костре, освободил школу от суррогата»
«Детям очень тяжело живётся, их проблемы – столь же великие, как наши»: педагог Шалва Амонашвили
«Просто любите детей и в этой любви дайте знания»: педагог, психолог Шалва Амонашвили
Уникальный семейный инклюзивный театр «i»: профессиональные актёры и дети с аутизмом сыграли на одной сцене
Массовые захоронения детей обнаружили в Ирландии
Детский сад в Латвии
Очереди в садах на фоне уменьшения населения: как в Риге решается проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях
Все новости по теме Дети
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru