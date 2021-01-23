«Не верьте, всё нормально». Что на самом деле происходит на украинском приграничье? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.

О чем расскажут корреспонденты СТВ, смотрите в видеоматериале.

Смотрите «Неделю» на СТВ в воскресенье, 24 января, в 19:30.