«Не верьте, всё нормально». Что на самом деле происходит на украинском приграничье? Анонс программы «Неделя»
23.01.2021 - 17:49
Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
О чем расскажут корреспонденты СТВ, смотрите в видеоматериале.
Смотрите «Неделю» на СТВ в воскресенье, 24 января, в 19:30.
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На белорусско-литовской границе стоит более 1000 грузовиков
Новости Беларуси. Более 1 000 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе. На сопредельной стороне их пропуск осуществляется неритмично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За две предыдущие ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 фур. По данным СМИ, 22 ноября в течение дня в литовских программных продуктах контролирующих служб происходят сбои. Перевозчиков просят учитывать эту информацию.