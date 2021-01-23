Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Неделя Общество Граница

«Не верьте, всё нормально». Что на самом деле происходит на украинском приграничье? Анонс программы «Неделя»

23.01.2021 - 17:49

Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.

О чем расскажут корреспонденты СТВ, смотрите в видеоматериале.

Смотрите «Неделю» на СТВ в воскресенье, 24 января, в 19:30.

Люди в материале: нет
Loading...
﻿

На белорусско-литовской границе стоит более 1000 грузовиков

﻿

Новости Беларуси. Более 1 000 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе. На сопредельной стороне их пропуск осуществляется неритмично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За две предыдущие ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 фур. По данным СМИ, 22 ноября в течение дня в литовских программных продуктах контролирующих служб происходят сбои. Перевозчиков просят учитывать эту информацию.