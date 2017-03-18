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«Не выдержало сердце». Уроженец Беларуси хоккеист Гимаев скончался на матче ветеранов в Туле

18.03.2017 - 21:42

Новости Беларуси. В субботу вечером в Туле остановилось сердце прославленного хоккеиста. Во время матча ветеранов Сергею Гимаеву стало плохо, он покинул лед, ушел в раздевалку. Спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным, у Сергея Гимаева оторвался тромб. Хоккеисту было 62 года.

Он родился в городе Пружаны Брестской области. Становление спортсмена проходило в школе ХК «Салават Юлаев». За свою карьеру Гимаев играл за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В чемпионатах СССР он провел более 300 матчей, забил 45 шайб. Заслуженный тренер, многократный чемпион СССР.


Запись комментатора Губерниева в Instagram

Последние годы Сергей Наильевич работал комментатором на телевидении.

Коллеги вспоминают: Гимаев был блестящим экспертом и потрясающим человеком. «Сергей Наильевич был великим спортсменом и бесконечно добрым человеком», – таким Гимаева запомнила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.


Запись Канделаки в Instagram

Для профессионального сообщества новость о скоропостижной смерти великого спортсмена стала шоком.

Федерация хоккея России:
Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни.

Каким запомнили Сергея Гимаева:

Сергей Гимаев
Хоккеист Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сергей Гимаева
Фото. Хоккеист Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сергей Гимаева
Хоккеист Евгений Малкин соболезнует
Фото. Хоккеист Евгений Малкин соболезнует
Хоккеист Артемий Панарин скорбит
Фото. Хоккеист Артемий Панарин скорбит
Хоккеист Александр Радулов скорбит
Фото. Хоккеист Александр Радулов скорбит

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