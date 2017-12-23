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Не выплачивают или задерживают «детские»: что делать

23.12.2017 - 00:38

Новости Беларуси. Советы экспертов в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Что можно посоветовать женщинам, которые столкнулись с проблемой задержки, невыплаты детского пособия?

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
Прежде всего, обратиться к нанимателю. Потому что, если денег нет у нанимателя, если заработная плата несвоевременно перечисляется, то тогда он должен обратиться в региональное управление Фонда социальной защиты с заявлением, чтобы ему эту сумму предоставили.

Илона Волынец:
То есть, если с нанимателем не удаётся договориться, то сидеть и ждать нет смысла?

Игорь Силин:
Нет смысла.

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
И также, если наниматель не идёт навстречу, то женщина может обратиться в инспекцию по охране труда министерства социальной защиты и, соответственно, люди разберутся с данным нанимателем. Потому что невыплата заработной платы – это серьёзное нарушение, которое ведёт за собой административную ответственность. До 100 базовых величин на юридическое лицо.  

Декретницы: «Открытый разговор»

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