новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Не знают, что город был разрушен до такой степени: в Минске презентовали книгу о восстановлении города после войны

05.10.2017 - 23:59

Новости Беларуси. Сборник «Возрожденный из руин» презентовали в Минске. В него вошли более 150 документов из белорусских и российских архивов о восстановлении столицы после войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В книге рассказано о том, как Минск возрождался из руин, менял свой облик и стал одним из красивейших городов Европы.

Вячеслав Селеменя, ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь:
Большинство минчан сегодня даже не знают, что город был разрушен до такой степени. Они как-то воспринимают, что так и было, как мы сегодня видим город. Но если они увидят фотографии, которые опубликованы в сборнике, почитают документы, я думаю, что они отдадут дань уважения людям, которые в такие кратчайшие сроки восстановили город.

Издание приурочено к 950-летию Минска.

Значительная часть документов публикуется впервые. Скоро сборник поступит в книжные магазины.

Не знают, что город был разрушен до такой степени: в Минске презентовали книгу о восстановлении города после войны

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Я и мои коллеги впервые посетили Минск: китайские авторы приехали на презентацию своих книг, изданных на белорусском
Я и мои коллеги впервые посетили Минск: китайские авторы приехали на презентацию своих книг, изданных на белорусском
Уникальное миниатюрное издание о Франциске Скорине представили в Минске
Уникальное миниатюрное издание о Франциске Скорине представили в Минске
Выставка книг белорусских типографий XVI - первой половины XIX века в Национальном художественном музее (фото)
Выставка книг белорусских типографий XVI - первой половины XIX века в Национальном художественном музее (фото)
Во дворе на улице Якубова появилась библиотека под открытым небом
Во дворе на улице Якубова появилась библиотека под открытым небом
Библию Гутенберга и другие редкие издания Франциска Скорины можно увидеть в Минске
Библию Гутенберга и другие редкие издания Франциска Скорины можно увидеть в Минске
Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания» открывается 14 сентября в Минске
Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания» открывается 14 сентября в Минске
«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям
«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям
Как реставрируются древние книги: мастер-реставратор Андрей Крапивка о судьбе бумажного долгожителя
Все новости по теме Беларусь-Китай, Книги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru